Gazzetta: il Napoli di Gattuso può lottare per lo scudetto

La squadra ha le carte in regola per essere la terza forza del campionato. Se Juve e Inter si incepperanno e il Napoli terrà Koulibaly, recupererà Milik e confermerà il buono intravisto con Osimhen, potrà giocarsi la vetta

Il Napoli di Gattuso ha tutte le carte in regola per candidarsi a terza forza del campionato, scrive la Gazzetta dello Sport, che colloca ai primi due posti Juve e Inter.

“Il Napoli, per l’ossatura forte e confermata, per la vena di Gattuso che sembra avere un esercito che lo segue e la buona campagna acquisti nel nome di Osimhen, ha tutti gli assi nella manica per candidarsi a terza forza del campionato e, dunque, di restare attaccato al gruppo dei fuggitivi. Lo scudetto? Difficile, molto molto difficile, ma ci sono dei se che forse potrebbero aiutarlo a sognare“.

I se riguardano sia il Napoli che le avversarie. Per quanto riguarda le questioni interne, le variabili sono essenzialmente cinque. Innanzitutto, Osimhen dovrebbe confermarsi positivo come a Parma per tutto il campionato, poi Koulibaly dovrebbe restare e Ghoulam tornare il vero Ghoulam. Milik dovrebbe essere recuperato e non più relegato a peso e occorrerebbe un altro incontrista alla Allan per completare la rosa.

Ma ci sono anche le variabili che riguardano le avversarie.

“La Juve ha in testa la Champions, lo sanno anche i sassi. Se sarà distratta e se la rivoluzione Juve subirà qualche rallentamento, potrebbe non essere più il solito caterpillar e l’Inter potrebbe approfittarne“.

Anche l’Inter, alla seconda stagione di Conte deve vincere qualcosa, del resto.

“Conte sta ottenendo ci che ha chiesto, ha un gioco collaudato e mette paura, anche fisica. Ma è una corda di violino, questa stagione deve vincere qualcosa, per forza. Se la tensione gioca brutti scherzi, potrebbe avere qualche problema”.

Il Napoli è più sereno, conclude la rosea.

“Intanto deve giocare una coppa più facile, anche se più lunga, e meno ambita, soprattutto dal calcio italiano. E poi Aurelio De Laurentiis a Gattuso non chiede la luna ma la Champions. Rino deve eseguire la linea mostrata nel post lockdown: idee chiare di gioco, grinta e addio ai black out delle partite pre-ringhio. La squadra è con lui, su questo non ci piove. E con la qualità che ha, il Napoli deve avere l’obiettivo di stare davanti a Milan, Atalanta, Lazio e Roma. Un obiettivo a cui può ambire tranquillamente, se si verificano le circostanze di cui sopra. Se poi Juve e Inter mostreranno qualche cedimento, perché non provare a rompere le scatole? Già lottare per lo scudetto sarebbe uno scudetto“.