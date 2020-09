Gazzetta: il mondo dello sport spinge per riaprire gli stadi

C’è grande dibattito in Italia sul tema della riapertura degli stadi. La Gazzetta riporta oggi che martedì dovrebbe svolgersi l’audizione del capo del dipartimento sport del ministero di Spadafora, Giuseppe Pierro, presso il Cts.

Il tema è caldo, anche perché altrove le apertura sono già avvenute In Bundesliga e Premier gli impianti avranno il permesso di aprire al pubblico in base alla capienza e alle condizioni epidemiologiche della regione in questione.

La speranza del mondo dello sport è quella che dalla quarta giornata arrivi il via libera del Governo, il tutto dovrebbe essere preso in esame dopo la riapertura delle scuole che attualmente preoccupa

«Certo che si possono fare tutte e due le cose – dice l’ex ministro dello Sport Luca Lotti, deputato Pd –, come si pensa giustamente alla scuola, si può e si deve pensare a far riaprire gli stadi. In sicurezza e con i protocolli necessari, come già accade per i palazzetti e negli autodromi. Ritardando l’apertura andremo incontro a problemi economici per buona parte delle società e non parlo solo di quelle professionistiche. Il calcio è composto da un mondo dilettantistico enorme. Spero che i ministri Spadafora e Speranza ripensino bene ai protocolli dei dilettanti dove ci sono diversi problemi. Il Covid-19 è lo stesso da combattere, ma le capacità economiche sono diverse. Comunque, iniziare le competizioni è stato già un bel segnale, ora cerchiamo di aprire al pubblico. Nel rispetto del Cts e della politica che alla fine deve decidere».