Gazzetta: Genoa, Perin positivo al Covid

La notizia è di poco fa. Il Genoa è l’avversario del Napoli in questa seconda giornata di campionato. Il portiere non convocato per la trasferta

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato poco fa la notizia della positività al Covid del portiere del Genoa, Perin. Il Grifone è l’avversario che il Napoli si troverà ad affrontare domani in campionato al San Paolo. Il portiere non è convocato per la trasferta di Napoli. I programmi della squadra di Maran, tuttavia, cambiano. Come da prassi, infatti, tutto il resto della squadra dovrà sottoporsi a un nuovo giro di tamponi. La partenza per Napoli, inizialmente prevista per le 15, slitterà di qualche ora.