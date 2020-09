Gazzetta: Callejon vuole tre milioni, la Lazio ne offre 2,2

Lotito offre un triennale alle sue cifre, lo spagnolo prova ad alzare il prezzo. Al lavoro con Quillon. La risposta dovrebbe arrivare in tempi brevi

La Lazio insiste su Callejon. Lo spagnolo potrebbe dunque restare in Italia e non tornare a casa, secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, una trattativa nata quasi per caso, nelle ultime ore pare essersi intensificata con nuovi contatti tra la dirigenza biancoceleste e Manuel Quilon, agente dello spagnolo

Il giocatore chiede un biennale da 3 milioni a stagione, medesimo stipendio che prendeva al Napoli, la Lazio gli ha proposto un triennale a cifre più basse (circa 2,2 milioni l’anno) che gli consentirebbe di guadagnare una somma superiore ai 6 milioni chiesti complessivamente, ma spalmata su un anno in più.

Lo spagnolo ci sta riflettendo e dovrebbe dare una risposta in tempi brevi.