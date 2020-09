Gazzetta: addio 30 milioni per Milik, De Laurentiis dovrà rifare i conti

il polacco non intende fare sconti al Napoli, non vuole rinunciare agli stipendi. L’unico suo estimatore è il Tottenham che lo vuole a parametro zero

Il Napoli e Milik non sono ancora allo scontro totale, ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, o stop della trattativa con la Roma costringerà le parti a rivedere le proprie posizioni. Milik non vuole rinunciare a due stipendi e non vuole pagare la multa per l’ammutinamento.

Il Napoli dovrà valutare altre offerte, a questo punto. E, probabilmente, dovrà rifare i conti sulla valutazione del suo centravanti, perché non ci sono club disposti a pagare 30 milioni di euro per il suo cartellino.

L’agente di Milik è a Napoli e nelle prossime ore potrebbe avere un colloquio con Giuntoli per trovare una soluzione in tempi rapidi, per lui si potrebbero aprire le porte della Premier o della Bundesliga

L’unico interesse di cui si è a conoscenza, è quello del Tottenham che vorrebbe prenderlo a parametro zero, però. Condizione impossibile, almeno in questo periodo.

Quello che è certo al momento è che Milik non ha intenzione di rendere la vita semplice al Napoli e rinunciare alle sue pretese