Ds Watford: “Deulofeu piace a Giuntoli ma non ci sono richieste”

Cristiano Giaretta a Radio Kiss Kiss: “Piace, ma non c’è mai stata una vera richiesta del Napoli per lui. Lo venderemo, perché è inutile tenerlo in Championship”

Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Watford, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss in merito all’accostamento tra il Napoli e Deulofeu.

È un giocatore che piace a Giuntoli, ma non c’è mai stata una vera richiesta. Ne abbiamo parlato con altri club anche perché lui non rimarrà di certo in Championship, merita di giocare in altri palcoscenici. Quindi lo venderemo a titolo definitivo, non ha senso tenere talenti di fascia superiore in categorie come questa.