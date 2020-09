Di Marzio: la Juve si avvicina a Suarez. (Quindi niente Dzeko e niente Milik alla Roma)

Accordo tra le parti, ora si aspetta che Suarez rescinda col Barcellona. Un’eventualità che comprometterebbe – e non poco – i piani del Napoli

Suarez e la Juve. Il domino degli attaccanti questa sera va in una direzione non favorevole al Napoli. Gianluca Di Marzio, a Calciomercato di Sky, dice che la Juventus e Suarez hanno fatto importanti passi in avanti per un accordo. La Juve aspetta che Suarez arrivi a una risoluzione contrattuale col Barcellona.

Questo vuol dire che Dzeko rimarrebbe alla Roma e quindi Milik al Napoli. Il polacco, ovviamente, non andrebbe nemmeno alla Juventus. Un’eventualità che complicherebbe non poco il mercato del Napoli.