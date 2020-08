Sky: gli sgravi fiscali potrebbero convincere Suarez ad andare alla Juventus

L’uruguaiano sta negoziando la risoluzione del contratto col Barcellona e in Italia potrebbe godere degli sgravi previsti dal decreto crescita

La Juventus è alla ricerca del terminale offensivo e potrebbe averlo trovato in Luis Suarez. Mentre si negozia la separazione con Gonzalo Higuain, l’uruguaiano sta facendo lo stesso col Barcellona per liberarsi a parametro zero. I bianconeri seguono l’evolversi della vicenda e stanno preparando un’offerta da sottoporre all’attaccante.

In tal senso – evidenzia Sky Sport – potrebbe giocare un ruolo fondamentale la possibilità per Suarez di godere dei vantaggi del decreto crescita, essendo un lavoratore proveniente dall’estero.