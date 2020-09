CorSport: Napoli-Genoa, Gattuso schiera il 4-2-3-1 ultraoffensivo con Osimhen e Mertens

Il belga sarà con Lozano e Insigne alle spalle del nigeriano. Il tecnico ha inventato un nuovo centrocampo di qualità con Fabian e Zielinski. In porta Meret, Hysaj prende il posto di Mario Rui

Gattuso ha deciso. Oggi, al San Paolo, contro il Genoa, schiererà il 4-2-3-1 ultra offensivo, con Lozano, Mertens e Insigne alle spalle di Osimhen. Lo scrive il Corriere dello Sport. Per fare ciò, è stato necessario, per Gattuso, inventare un nuovo centrocampo.

“Il Napoli ha scoperto di doversi inventare un altro centrocampo, spogliandosi di un uomo. E tra Fabian Ruiz, Zielinski e Demme, l’unico con autentica capacità di interdizione si ritroverà in panchina, perché Parma ha spiegato varie cose, mica solo che Osimhen è una forza della natura. Quei due, Fabian e Zielinski, centrocampisti che corrono molto in avanti, hanno offerto il loro contributo nella fase passiva, si sono calati in una versione insolita ma non inedita di se stessi, hanno capacitò tecniche fuori dalla norma che non possono essere né bruciate, né sacrificate. E allora, 4-2-3-1, con quattro attaccanti veri, perché a destra ci rimane Lozano, e due mediani, ma per modo di dire”.

Per il resto, in porta sarà la volta di Meret, mentre in difesa Mario Rui perde per ora la titolarità della fascia sinistra a vantaggio di Hysaj. Dall’altro lato Di Lorenzo. Al centro Koulibaly e Manolas.