CorSport: Milik verso l’addio, ieri ha svuotato l’armadietto a Castel Volturno

L’addio di Milik al Napoli sembra solo questione di ore. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ieri il polacco si è allenato da solo in palestra per un’ora, poi ha preso le sue cose dall’armadietto,che ha praticamente svuotato ed ha lasciato il centro sportivo. Il suo è sembrato un saluto definitivo. Il quotidiano sportivo scrive:

“La rottura con la società azzurra ormai è insanabile, Milik non rientra nei piani di Gattuso. Per il secondo giorno consecutivo il polacco non si è alleato con i compagni e a Castel Volturno ha lavorato da solo per un’ora in palestra. Poi ha preso le sue cose e ha lasciato il centro sportivo, dopo aver svuotato il suo armadietto. È parso un addio, non un arrivederci. L’impressione è che non manchi molto all’annuncio ufficiale”.