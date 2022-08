CorSport: accordo Juve-Milik per 3,5 milioni di ingaggio. Prestito con obbligo di riscatto da 10 milioni

Il club bianconero ora deve decidere in quale direzione andare. Resta in ballo la pista Depay e anche la speranza di prendere Paredes

Come anticipato ieri sera, la Juve ha l’accordo con Milik. Il Corriere dello Sport scrive che ora il club dovrà scegliere se prendere l’ex Napoli o Depay, che resta ancora in ballo.

“C’è Arek Milik quindi nei piani della Juve, ma non è il solo. Perché rimane ancora tutto aperto pure sul fronte Memphis Depay per quanto la pista che conduce all’olandese si sia fatta via via più complicata. E resta anche la volontà di immettere qualità a centrocampo con Leandro Paredes. Il tutto ovviamente è legato alle cessioni (Arthur, ma non solo), difficili, che ancora non si sbloccano”.