Corsport: Milik rischia di rimanere bloccato a Napoli, si riaffaccia il Newcastle

Dzeko resta a Roma ma lui ha un posto da titolare. Il polacco invece è fuori dal progetto Gattuso. O va all’estero o resta fermo

La trattativa tra Napoli e Roma per Milik, dopo aver riservato non pochi colpi di scena, si è prima arenata e nel giro di poche pre è definitivamente naufragata. Adesso sia Dzeko che Milik rischiano di restare bloccati nelle rispettive società, ma con una differenza fondamentale. Dzeko e la Roma proveranno a ricucire lo strappo e il capitano tornerà al suo posto. Per quanto riguarda il polacco invece, nessuna delle parti, come scrive oggi il Corriere dello Sport, è disposta a cedere e quindi la rottura appare insanabile, proprio per questo si cercano nuove alternative per il futuro.

potrebbe schiudersi quella scena estera che rappresenterebbe una via d’uscita da imboccare al volo. Potrebbe cioè tornare prepotentemente in corsa, con un’offerta congrua, quel Newcastle in cerca di punte già fattosi avanti qualche settimana fa e pronto a investire sul polacco.

Ulteriori indiscrezioni riportano anche di una pista spagnola che potrebbe portare Milik direttamente a Valencia.