CorSport: il Psg vuole Fabian Ruiz

Nei giorni scorsi Alfredo Pedullà aveva parlato di una grande offerta in arrivo per Fabian Ruiz, considerato uno dei punti saldi del Napoli di Gattuso, l’offerta vera e proprio non c’è ancora, ma oggi il Corriere dello Sport parla di forte interesse da parte del Psg per il centrocampista spagnolo.

Proprio ieri a radio Kiss Kiss il presidente del Napoli aveva aperto alle cessioni, spiegando che non aveva più intenzione di ritenere nessuno incedibile come avvenuto negli anni passati. Basta dunque una buona offerta e chiunque è sul mercato. Proprio questo starebbe valutando, secondo il Corriere, Nasser Al-Khelaifi, presidente della squadra francese e buon amico di De Laurentiis.

Per adesso nessuna offerta perché il Psg ha da poco concluso la Champions, ma il pensiero di Fabian Ruiz è più che un pensiero, sta diventato un’ossessione

Fabian è un centrocampista «ampio», suggestivo, che intriga Leonardo e che rappresenta un richiamo dell’anima di chi si alimenta esteticamente di football

Per adesso siamo solo alle parole però, anzi neanche quelle.