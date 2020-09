Contro il Parma fuori Politano, il messicano proverà dal primo minuto a recuperare il tempo perduto nella passata stagione

A poche ore dal fischio d’inizio di Parma-Napoli, il Corriere dello Sport stravolge in parte quella che dovrebbe essere la probabile formazione scelta da Gattuso. La prima notizia è che Osimhen va in panchina. Il nigeriano, acquisto più costoso della storia del Napoli, si siederà a pochi metri da Gattuso. In campo andranno gli altri.

La sorpresa, per il Corsport, è sulla fascia dove il tecnico avrebbe scelto di dare spazio a Lozano invece che a Politano

Il tridente, eh sì, si riparte così, con Lozano che dovrà prendere il posto di Callejon, sapendo di non essere lui, di avere altre qualità, la velocità per esempio

Dopo una prima stagione a dir poco altalenante in cui non è riuscito a esprimersi, il messicano dovrebbe partire subito titolare per cominciare a recuperare il tempo perduto