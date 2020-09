Corsport: c’è l’ok di Under e Milik, manca l’accordo tra Roma e Napoli

Ünder con il Napoli si è portato avanti, ha praticamente accettato la proposta, che va semplicemente integrata da qualche ulteriore benefit; e Milik non se l’è sentita di rinchiudersi dietro la promessa fatta e ricevuta dalla Juventus e dinnanzi al quinquennale da 4,5 milioni (che poi diventerebbero cinque), ha vacillato e si è convinto. Rimane da coprire quel conguaglio, inizialmente di venti milioni e poi successivamente da quindici, che il Napoli invoca per preparare il carteggio: la Roma propone un primavera (poteva e potrebbe essere Riccardi; altrimenti ci sarebbe Bove), ma non bastano. Ci vuole ancora un versamento di danaro. E poi qualche altra certezza, apparentemente laterale e invece comunque centrale: perché il destino di Dzeko, ovviamente, finirebbe per costringere ad accelerare l’operazione o anche per frenarla