Corsport: a rischio lo scambio Milik-Under, la Roma valuta Depay

Tempi lunghi per chiudere l’affare e intanto i giallorossi hanno preso informazioni sull’attaccante olandese del Lione in scadenza di contratto

Napoli e Roma lavorano da giorni per chiudere lo scambio Under-Milik, il giovane turno infatti è l’unico individuato da Giuntoli per sostituire Callejon che ha lasciato il Napoli. I tempi dell’operazione si sono notevolmente allungati, ma le due società non hanno fretta di chiudere, ma secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, ci sarebbe una clamorosa novità. La Roma infatti valuta un altro attaccante Memphis Depay del Lione che ha praticamente la stessa situazione di Milik, con il contratto in scadenza nel 2021 e senza un rinnovo, si può prelevare a cifre abbastanza convenienti. Al contrario di Milik, l’olandese può occupare qualsiasi posizione in attacco nel 4-3-3 anche se preferisce il ruolo di falso nueve