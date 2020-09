Corriere: è gelo tra Inzaghi e Lotito. Il rinnovo del tecnico rischia di diventare un caso

Lotito vuole rinnovare fino al 2023, Inzaghi fino al 2022 e con uno stipendio superiore. Il tecnico, deluso dal mercato, potrebbe chiedere di introdurre una clausola per liberarsi alla fine della stagione

“Il contratto di Simone Inzaghi rischia di diventare un caso. Anzi, lo è già”.

Lo scrive il Corriere Roma, che, a supporto della tesi, riporta le parole del tecnico della Lazio dopo la vittoria a Cagliari:

«Il presidente ha molti impegni, tra la Lazio e le altre sue aziende, e quando avrà tempo ci confronteremo. Poi ognuno farà le considerazioni che ritiene più opportune».

Fino a poco prima il suo volto era disteso e sorridente pensando al fratello Pippo vittorioso con il Benevento alla prima di campionato. Poi, l’espressione è cambiata, si è indurita. Tra tecnico e presidente il clima è molto teso.

Inzaghi è profondamente deluso dal mercato della Lazio. E tra i due le cose già non andavano bene prima, perché le critiche di Lotito alla gestione dello staff dell’allenatore dopo il lockdown non hanno fatto piacere ad Inzaghi, anzi.

Ora c’è il nodo del contratto di rinnovo. Ci sono visioni diverse sia rispetto alla durata che allo stipendio.

“Lotito, che non avrebbe nemmeno voluto cominciare la stagione con l’allenatore in scadenza, punta al

rinnovo fino al 2023; Inzaghi è orientato al massimo a legarsi alla Lazio per un anno in più rispetto a oggi, quindi fino al 2022. E quest’ultima sembra al momento l’unica soluzione possibile. Quanto all’ingaggio, Simone si aspetta uno stipendio vicino a quello degli allenatori delle altre squadre di vertice: almeno 3 milioni di euro netti (adesso l’ingaggio è di 1,8). Ma i contrasti da sanare, come dicevamo, sono più ampi. Al momento è difficile pensare che si possa arrivare a una rottura, alla fine il prolungamento di un anno è una soluzione sensata per entrambi: dà stabilità al progetto per il futuro della Lazio e non vincola Inzaghi per troppo tempo. Il tecnico potrebbe però chiedere di introdurre una clausola per liberarsi alla fine di questa stagione”.