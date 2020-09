Corriere: Campania, Covid resort per i positivi. «In arrivo ordinanza che limita le aggregazioni di sera»

I contagi crescono e un po’ in tutta Italia riaprono reparti e Covid hospital chiusi nel periodo estivo, scrive il Corriere della Sera.

“Secondo il ministero della Salute le terapie intensive arriveranno progressivamente ad una disponibilità di 11 mila posti letto, il 115% in più rispetto alla pre emergenza. Il 30% di quelli nuovi sono già in funzione dal 1° settembre”.

Le Regioni si preparano ad affrontare il peggio. Anche la Campania, dove i contagi sono cresciuti in modo preoccupante, al ritmo di 250 al giorno. Il quotidiano scrive che, di questi, sono circa 10 i pazienti con sintomi che richiedono assistenza ospedaliera, gli altri potrebbero essere curati a casa,

“ma non potendo essere rimandati in condizioni di sicurezza in quanto non dispongono di alloggi idonei a garantire l’isolamento, finiscono con l’occupare letti «preziosi» (ora sono 600 più 400 nelle rianimazioni). Ecco perché si stanno creando Covid resort, strutture, pubbliche, di proprietà delle Asl, dove i positivi possano essere ospitati“.