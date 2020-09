Cormezz: sondaggio della Real Sociedad per Llorente (che però spera nella Premier)

Lo spagnolo vuole conservare l’ingaggio da 2,5 milioni di euro. Su di lui anche Parma, Genoa e Benevento

Tra i calciatori del Napoli in uscita c’è anche Fernando Llorente. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, sullo spagnolo ci sono quattro club. La Real Sociedad avrebbe fatto un primo sondaggio ma prima deve riuscire a vendere William Josè per liberare un posto in attacco. C’è anche l’interesse del Parma, del Genoa (anche se il diesse del club ligure ha ultimamente frenato nella trattativa) e del Benevento. Ma lo spagnolo ha un obiettivo: conservare l’ingaggio da 2,5 milioni di euro. L’attaccate del Napoli spera in una chiamata da parte di un club di Premier League.