Conte: “Juve-Napoli? State sottovalutando il Napoli. E’ un’ottima squadra”

L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Benevento.

Su Vidal, sostituito:

“Ha ricevuto un colpo alla coscia, ho preferito toglierlo, anche in virtù del risultato. Ho preferisco non rischiare, ma non dovrebbe essere nulla di preoccupante . Lui è un guerriero, e i guerrieri sono sempre pronti”.

Sul fatto che l’Inter è data tra le favorite per lo scudetto:

“Noi dobbiamo essere contenti ed entusiasti di questo. Significa che i miei colleghi hanno grande rispetto nei nostri confronti. Dopo il campionato dell’anno scorso, in cui siamo stati la sorpresa, ci deve riempire di soddisfazione, perché chi ci vede giocare vede delle potenzialità. L’Inter per tanti anni è stata considerata un’outsider, se ora ci vedono con occhi diversi il merito è dei ragazzi. E sarà più difficile, perché le squadre ti affrontano con determinazione e attenzione. Ma questo ci gratifica, significa che l’Inter ha recuperato la credibilità che aveva perso”.

Conte ha anche parlato della partita di domenica tra Juventus e Napoli.

“Me la godrò in tv, sapendo che state sottovalutando molto il Napoli, lasciando stare la Juventus. Sono un’ottima squadra, e ve lo dico in tempi non sospetti. Nessuno lo sta mettendo tra le favorite, ma ha un organico forte e un bravissimo allenatore che metteranno in difficoltà tutti. Che vinca il migliore, come sempre”.