Come non detto, la “prima” della Bundesliga sarà a porte chiuse: “troppi contagi”

Niente Bayern-Schalke 04 per i 7.500 tifosi previsti all’Allianz Arena. Lo ha deciso il sindaco di Monaco, dopo l’impennata di nuovi casi

Era tutto pronto: 7.500 spettatori ammessi all’Allianz Arena per aprire Bundesliga e stadi in piena pandemia. E invece Bayern Monaco-Schalke 04, la gara inaugurale della nuova stagione del campionato tedesco in programma domani sera, si giocherà a porte chiuse. Lo ha deciso il sindaco di Monaco Dieter Reiter rimangiandosi subito la possibilità offerta dalla decisione dei Länder presa appena due giorni fa: via libera per riaprire gli stati al 20% della capienza.

Il motivo è ovvio, ma la decisione non scontata. L’impennata di nuovi casi di Covid-19 nelle ultime ventiquattro ore, soprattutto in Baviera, ha portato l’amministrazione cittadina a muoversi con prudenza.

Il valore di incidenza a Monaco è aumentato durante la notte da meno di 34 a 47,6. “Per me, questo dato confermato anche dall’RKI significa che dobbiamo almeno pensare a restrizioni significativamente più drastiche nella vita pubblica. E non posso permettere a migliaia di tifosi di entrare negli stadi tutti assieme”, ha detto il sindaco.

Il primo ministro bavarese Markus Söder lo appoggia: “Mi dispiace, ma è giusto non far entrare i tifosi allo stadio di Monaco. Il numero di contagi in città è di nuovo aumentato in modo significativo negli ultimi giorni. Si consiglia cautela. Non dobbiamo correre rischi inutili”.