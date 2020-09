Claudio Gentile: «I migliori difensori del campionato? Koulibaly e De Ligt»

Alla Gazzetta: «”Fanno difesa”, quello che a volte manca oggi. L’olandese è un po’ il “libero” che imposta, il senegalese è un grande marcatore. Oggi i difensori non hanno più il riferimento dell’avversario»

Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Claudio Gentile, uno dei più grandi difensori del passato, ex della Juve e dell’Italia anni 70-80.

«Una volta Trapattoni e Bearzot mi dicevano: “Oggi quello è tuo”. Ed era mio. Ero io il responsabile, fosse stato Maradona o un attaccante normale. Oggi i difensori non hanno più il riferimento dell’avversario . Non voglio dire che sia tutto sbagliato, ma questo ha impoverito sicuramente la nostra scuola. E si vede».

Gentile parla dei difensori di oggi.

« Purtroppo, finirà il ciclo di Chiellini, Bonucci e dello stesso Acerbi. Non possono essere eterni. Poi sarà dura . Tanto che ormai andiamo sempre più spesso all’estero, noi che avevamo una scuola invidiata da tutti. Ci criticavano perché in realtà ci invidiavano. Quando riaprirono le frontiere nell’80 era arrivato solo Krol, un gran difensore dai piedi buoni, e tutti centrocampisti e attaccanti».

L’unico giovane su cui si sbilancerebbe, per il futuro, dice, è Bastoni, dell’Inter.

«Ha piedi buoni, un bel sinistro, tecnicamente è bravo e migliorabile se ha voglia di imparare. Fisicamente, alto com’è, è forte in area. Ha tutto per riuscire».

E anche Calabria.

Quando gli chiedono quali siano i migliori difensori del campionato, non ha dubbi:

«Koulibaly e De Ligt. Sarebbero un’ottima coppia, con caratteristiche complementari. Sa come si dice? ”Fanno difesa”, quello che a volte manca oggi. L’olandese è il futuro, è un po’ il “libero” che imposta, il senegalese è un grande marcatore, anche se l’ultimo anno ha avuto problemi. Ma non mi sorprende che lo vogliano in tanti».