Boccia: «Bonaccini Non riapre gli stadi, propone che entrino solo mille persone»

Il Corriere della Sera intervista il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia. Non sembra preoccupato per l’aumento dei contagi, che, dice, era prevedibile una volta che la vita è tornata a pieno regime. Riconosce però che l’autunno sarà duro.

«Sappiamo di andare incontro a un autunno duro. Il lavoro congiunto con le Regioni ci ha fatto rafforzare le reti sanitarie, raddoppiando i posti in terapia intensiva e in alcuni casi triplicandoli nelle sub intensive».