Banfi: “Oronzo Canà fu un’intuizione di Nils Liedholm, ma la bizona l’ho inventata io”

La “bizona”, il mitico 5-5-5 della Longobarda allenata da Oronzo Canà, fu un’invenzione estemporanea di Lino Banfi, un’improvvisazione fuori copione.

Ora lo sanno tutti, perché L’allenatore nel pallone è stato nel frattempo mandato a memoria da almeno un paio di generazioni di affezionati. Ma non tutti sanno alcuni retroscena e curiosità che Lino Banfi racconta nel libro “Siamo tutti allenatori nel pallone”, riportati da Libero. Tipo che lo stesso personaggio Canà è in realtà nato da un’intuizione di Nils Liedholm.

Dal libro si intuisce anche che l’atmosfera del film riproduceva in realtà quella del set.

“Nel libro è Urs Althaus – Aristoteles – a ricordare come nacque la scena di Canà che balla in una discoteca con un trans, rispondendo così a Giginho che gli dice «Fica aqui» («guarda qui» in portoghese): «Ma che fica, questa ci ha il coso!». «Una sera siamo andati a ballare in un locale», racconta Althaus. «A Lino si è avvicinata “una ragazza”, che poi però si è rivelata essere un travestito. Così lui si è girato verso di noi e ha detto: “Questo lo facciamo anche nel film”»”.