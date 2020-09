As: Fabian Ruiz nel mirino nel PSG, piace a Leonardo e Tuchel

Il giocatore del Napoli è molto apprezzato. Non c’è ancora una trattativa perché i francesi devono prima vendere per poi investire sul mercato

Aumentano le pretendenti per Fabian Ruiz. Sul centrocampista del Napoli, oltre alle attenzioni di Real Madrid e Barcellona, ci sarebbero anche quelle del Paris Saint-Germain stando a quanto riporta As.

Il Napoli non ha intenzione di venderlo ma questo non impedisce che interessi a grandi club e il PSG è tra questi. Fabian Ruiz è apprezzato sia da Leonardo che da Tuchel. Non è stata ancora avviata una trattativa per il centrocampista, perché i francesi hanno prima necessità di vendere, ma non escludono di farlo in futuro.

Intanto il rinnovo di Fabian Ruiz è ancora bloccato. Il Napoli al momento ha altre priorità e riprenderà i contatti con i suoi agenti soltanto più avanti. Al momento l’accordo scade nel 2023 e non ha clausole rescissorie.