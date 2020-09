Alvino: tra i positivi del Genoa non c’è Masiello (protagonista del faccia a faccia con Osimhen)

Su Twitter scrive: “Primo timidissimo sospiro di sollievo. Nell’elenco dei giocatori positivi al Covid fornito dal Genoa non c’è Andrea Masiello”

Arriva una piccola buona notizia per il Napoli. La dà su Twitter Carlo Alvino. Nell’elenco dei giocatori positivi al Covid fornito dal Genoa al Napoli non risulta il nome di Andrea Masiello. Il calciatore, sul finale di Napoli-Genoa, era arrivato ad un faccia a faccia molto ravvicinato con Victor Osimhen sul terreno di gioco del San Paolo. Un piccolo sospiro di sollievo che può essere tirato in casa Napoli.

