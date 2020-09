Allegri non ne può più di stare a casa, potrebbe andare alla Roma (con Paratici) – VIDEO

Per Sportmediaset la mezza confessione a Ballando con le Stelle apre una vera possibilità in giallorosso: Friedkin pronto a esonerare Fonseca

Quindici mesi a casa, con la famiglia, rifiutando – si dice – panchine su panchine. Fino alla comparsata da guest star a Ballando con le Stelle. In un dietro le quinte confessa alla sua insegnante di ballo Roberta Beccarini, che gli chiede se allenerà la Roma, “Vediamo, non si sa…”. Ma soprattutto dice: Devo rientrare perchè… basta”. @Fil_Biafora #allegri pic.twitter.com/bOCzzY55ps — Gianluca Fidene 🇮🇹💛❤️ (@GianlucaFidene) September 19, 2020 Ed ecco che quel “vediamo” diventa più di un’ipotesi. Per Sportmediaset Friedkin starebbe pensando alla rivoluzione: via Fonseca, dentro proprio Allegri, con Paratici diesse. “Dan Friedkin avrebbe in mente un programma ben preciso: un uomo forte al comando, Allegri appunto, un altro uomo forte a supporto per il mercato e in questo senso il desiderio numero uno risponde al nome di Paratici, coppia già collaudata alla Juventus seppur coadiuvata in bianconero dalla figura chiave di Marotta, comunque perfetta secondo Friedkin per far partire una nuova era a tutti gli effetti”.

Tra l’altro domenica sera c’è in programma Juve-Roma. Una partita che spunta proprio in mezzo a mille questioni irrisolte: c’è Dzeko in attesa di passare in bianconero, messo in disparte incredibilmente proprio dallo stesso Fonseca che si lamenta di non avere un centravanti.

“Nel caso le cose precipitassero – scrive ancora Sportmediaset – la prossima sosta per la nazionale potrebbe essere il momento chiave per decidere, quello perfetto per capire se sarà davvero una rivoluzione d’ottobre in chiave giallorossa”.