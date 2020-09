Allan man of the match di Tottenham-Everton

Il brasiliano ex Napoli ha giocato una partita sontuosa nel suo esordio in Premier. Ancelotti lo ha messo davanti alla difesa, proprio dove gioca Demme

Da noi è l’uomo partita Sky. In Inghilterra è man of the match, titolo sicuramente più sentito rispetto a casa nostra. In Premier, oggi, per Tottenham-Everton 0-1, man of the match è stato nominato Allan al suo esordio nel campionato inglese. Il centrocampista ex Napoli ha giocato una grande partita – proprio davanti alla difesa, dove Gattuso gli ha preferito Demme. L’Everton ha giocato con un 4-3-3 che poteva trasformarsi in 4-1-4-1 e al centro ha giocato Allan. Non è detto che per ricoprire quel ruolo bisogna avere i piedi alla Pirlo o il senso geometrico di Jorginho. Allan ha un grande senso della posizione.

Quelle che seguono sono le statistiche, ma al di là delle statistiche, Allan ha svolto un lavoro preziosissimo in fase di copertura e in pressing. Uomo a tutto campo, ha giocato benissimo all’esordio proprio come gli altri due acquisti Doucouré e James.

⭐️ Man of the Match, @Everton‘s Allan

73 touches

Completed 46/55 passes

8 x possession gained

4 tackles

3 clearances

2 interceptions

PL debut in Everton’s 1st win v Tottenham since Dec 2012 pic.twitter.com/3DbMziepQu — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) September 13, 2020