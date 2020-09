Aldo Serena: «Milik non è ancora bravo come Dzeko. Ma potrebbe diventarlo»

Il Corriere dello Sport intervista Aldo Serena sull’affare di mercato che porterebbe Milik alla Roma e Dzeko alla Juventus. Un affare dal quale, dichiara Serena, guadagnano tutti. Dzeko, dice, è l’attaccante ideale per la Juve di Pirlo.

La Roma perderebbe un calciatore fondamentale.

«Secondo me sì. Non conosco i calcoli economici che fanno le società, però se dovesse partire Dzeko arriverebbe Milik che per me non è ancora così bravo. Credo che potrebbe diventarlo, questo sì».