«Adl ha superato la polmonite senza postumi. Il suo organismo è capace di reagire alle infezioni»

Il Mattino intervista Alessandro Perrella, infettivologo del Cardarelli. Gli chiede cosa rischia il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, positivo al Covid.

«Il fatto che De Laurentiis abbia 71 anni non rappresenta da solo un elemento tale da definirlo un soggetto fragile. Anche una persona in età giovanile può avere altre malattie in fase acuta o croniche e degenerative, oncologiche, metaboliche, immunitarie tali da renderlo suscettibile a una malattia severa. Tutto dipende non solo dall’età ma dallo stato immunitario e di salute di base».