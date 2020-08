Un ebreo nella squadra di hockey di Auschwitz: “Per dimostrare che siamo tornati, più forti che mai”

Il capitano della nazionale israeliana di hockey su ghiaccio, Eliezer Sherbatov, giocherà nel club polacco Unia Oswiecim. La città di Oswiecim è il sito dove sorgeva il campo di concentramento di Auschwitz durante la seconda guerra mondiale. Sherbatov, per spegnere all’innesco le ovvie polemiche, ha dichiarato testualmente:

It’s unfortunate that you cannot see the positive in all of this. I didn’t sign there to be a tourist, but to show the world that Jews are back, stronger than ever! We remember and will never forget the holocost. I’m trying to give hope to us. 🇮🇱 https://t.co/xLDKUuT3kj

— Eliezer Sherbatov (@Sherbatov1) August 10, 2020