Tuttosport: non solo la Juve vuole Milik

Anche l’Atletico Madrid, l’Arsenal e il Tottenham vogliono l’attaccante polacco che dovrà decidere se passare ai nemici bianconeri o cambiare aria

Sebbene sembra che Milik non abbia ancora deciso il suo futuro, quello che è certo è che non gli mancano le pretendenti. Non solo la Juve infatti sembra interessata all’attaccante polacco.

Secondo quanto riporta Tuttosport infatti ci sarebbero anche Atletico Madrid, Arsenal e Tottenham.

Il numero novantanove azzurro non è neanche sceso in campo nella gara di ieri vinta per 3-1 dal Napoli contro la Lazio. Ciò significa che il giocatore ha ben altri pensieri e le sue prestazioni in campo testimoniano tutto ciò.

La scelta da fare adesso è quella se restare in Serie A con i nemici giurati della Juve o provare un’avventura in Premier o nella Liga