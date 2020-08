Sport: rivoluzione Barcellona, Setien pensa al 3-5-2 contro il Napoli

In difesa ci sarebbe il trio Lenglet, Piquè e Semedo. A centrocampo Jordi Alba, De Jong, Rakitic, Puig ed infine Sergi Roberto. Davanti Messi e Suarez.

Si prepara la rivoluzione in casa Barcellona secondo l’edizione di oggi di Sport. Anche per i catalani infatti la sfida di Champions di sabato contro il Napoli ha una grande importanza data la stagione non proprio felice della formazione. Setien deve risolvere non pochi problemi di rosa per scegliere l’undici da far scendere in campo contro gli uomini di Gattuso. Ma secondo il quotidiano sportivo la novità potrebbe essere rappresentata dal modulo. Setien potrebbe infatti optare per un 3-5-2. In difesa ci sarebbe il trio Lenglet, Piquè e Semedo. A centrocampo Jordi Alba, De Jong, Rakitic, Puig ed infine Sergi Roberto. Davanti Messi e Suarez.