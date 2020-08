Sospetto caso di virus tra i giornalisti a Castel di Sangro. Il sindaco: «Fatto i tamponi, aspettiamo»

Il primo cittadino Angelo Caruso: «Al momento non abbiamo alcun caso di positività». I giornalisti in autoisolamento in attesa dei risultati

C’è un sospetto caso di coronavirus tra i giornalisti a Castel di Sangro nel ritiro del Napoli. La notizia, ovviamente, ha fatto rapidamente il giro tra gli addetti ai lavori. Per evitare inutili allarmismi, abbiamo chiesto direttamente al sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso che ha spiegato al Napolista: «Stamattina abbiamo fatto dei tamponi a un gruppo di lavoro di giornalisti. Aspettiamo stasera o domani per i risultati. In precedenza non abbiamo eseguito alcun tampone. Quindi al momento non ci risulta alcun caso di positività al Covid».

Non è chiaro per quale motivo sia stato sottoposto a tampone un determinato gruppo di lavoro giornalistico e non tutti. I giornalisti sottoposti a tampone sono ovviamente in autoisolamento.

Non ci sono situazioni di allerta per i calciatori del Napoli.