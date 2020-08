Sky UK: PSG e Manchester United hanno avuto contatti con gli agenti di Gabriel

La corsa a Gabriel Magalhaes diventa sempre più complicata da affrontare, per il Napoli. Il giornalista di Sky Sports UK, Kaveh Solhekol, ha riportato su Twitter che anche PSG e Manchester United hanno avuto primi contatti con l’entourage del brasiliano. Dunque, lo scenario si arricchisce: non è più soltanto un duello tra gli azzurri e l’Arsenal per il difensore del Lille.

Paris Saint-Germain and Manchester United have been in touch with Gabriel’s representatives today. Lille centre back available for £22m. Arsenal favourites to sign him. Napoli trying to convince him to join them with last minute offer

— Kaveh Solhekol (@SkyKaveh) August 20, 2020