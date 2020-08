Sky: Paratici ha difeso Sarri, anche lui verso l’addio alla Juventus

Fu lui il principale sponsor del tecnico di Figline e a volerlo al posto di Allegri. Al suo posto, potrebbe essere nominato Cherubini. Per Sarrie Paratici c’è la Roma?

Non solo Maurizio Sarri. Anche Fabio Paratici rischia di non essere più un tesserato della Juventus. Sky Sport rivela che nella riunione di questa mattina Paratici ha difeso l’operato di Sarri, non lo considera il principale colpevole della disfatta in Champions.

A questo punto, Paratici potrebbe seguire Sarri. Del resto fu lui il principale sponsor dell’allenatore di Figline. E chissà che entrambi non vadano alla Roma.

In crescita, dice Sky, le quotazioni di Federico Cherubini in grande ascesa.