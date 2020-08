I dilettanti della Juve hanno esonerato Maurizio Sarri

E’ ufficiale: Sarri non è più l’allenatore della Juventus. Nei prossimi giorni comunicazioni sul successore.

Evidentemente, per dirla con Maurizio Sarri, i dirigenti della Juventus sono dilettanti. Aveva detto Sarri, alla vigilia del match col Lione, che solo dirigenti dilettanti avrebbero potuto decidere le sorti di un allenatore in base al risultato di una partita. In base a cosa una società dovrebbe scegliere decidere il futuro di un tecnico, resta un mistero.

Il club bianconero ha esonerato Maurizio Sarri all’indomani dell’eliminazione in Champions agli ottavi di finale. Nei prossimi giorni, il club deciderà chi prendere al suo posto. Si fa il nome di Simone Inzaghi.