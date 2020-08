Sky: Osimhen orientato a scegliere la maglia numero 15

L’attaccante scioglierà la riserva domani, in occasione dell’amichevole in programma a Castel di Sangro. Si è informato sulla 9 indossata da Careca e Higuain e sulla 7 di Cavani. Ora sta riflettendo

Secondo quanto riferito dal giornalista Sky Francesco Modugno, Victor Osimhen avrebbe avuto un ripensamento circa il numero di maglia da scegliere per il suo percorso in azzurro. Sembra sia orientato a scegliere la numero 15. Osimhen si sarebbe informato sulla 9 indossata da Careca e Higuain e sulla 7 di Cavani. Ora, dice Modugno, sta riflettendo. La scelta definitiva sarà svelata domani, in occasione della prima gara amichevole.