Sky: Napoli, trovato l’accordo per il rinnovo di Di Lorenzo e Mario Rui

Entrambi firmano fino al 2025, ma il Nazionale ha l’opzione per un altro anno, fino al 2026. Il portoghese percepirà 2,5 milioni a stagione, Di Lorenzo 2,8

Il Napoli ha trovato l’accordo con Di Lorenzo e Mario Rui per il rinnovo. Lo comunica Gianluca Di Marzio sul suo sito.

“Tanto il portoghese quanto Di Lorenzo si sono legati al Napoli con un contratto quinquennale, che li vedrà – salvo eventuali cessioni – nella rosa degli azzurri fino al giugno 2025. Per Di Lorenzo è anche prevista l’opzione per un ulteriore rinnovo di un altro anno, e dunque fino al 2026. Per quanto riguarda le cifre, Mario Rui percepirà 2,5 milioni a stagione, mentre Di Lorenzo 2,8.