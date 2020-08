Setién: «Il Napoli è una grande squadra, ma lo siamo anche noi»

Il Mundo Deportivo riporta i commenti di Setién al termine della gara di Champions vinta contro il Napoli

“Era importante mantenere il vantaggio, perché un secondo gol li avrebbe messi in una situazione di euforia. Ma è normale essere un po’ nervosi”

Su Gattuso:

“Mi sono congratulato con lui per il lavoro che sta facendo, è straordinario. Basta vedere come hanno migliorato tutto quello che stanno facendo rispetto a come le facevano”