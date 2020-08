Sconcerti: l’Atalanta è un modo di interpretare la vita, il Psg non ha la sua forza esistenziale

Sul CorSera. L’Atalanta “è una sola cosa con la città. Nella vita e, mi sia concesso, anche nella morte. A Parigi stasera molti passeranno le ore come sempre. A Bergamo tutti saranno davanti al televisore”

Stasera l’Atalanta affronterà il Psg in Champions.

“L’Atalanta non è migliore del Paris Saint Germain, è solo diversa”.

Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Il Psg è fortissimo, ma la squadra di Gasperini, che ormai insegna calcio all’Europa intera, ha qualcosa che i francesi non hanno.

“Il Psg non ha la forza esistenziale dell’Atalanta di Bergamo, non l’ha mai avuta. Prima che gli sceicchi si accorgessero del Psg, la squadra aveva vinto uno scudetto in quasi cento anni”.