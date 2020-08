Sconcerti: C’è qualcosa che brucia sempre dentro Conte. Questo è il problema

Al Corsera: Se vuole andare via deve sciogliere il contratto oppure deve tornare in campo e garantire di essere stavolta disposto a cambiare

Sconcerti parla della grande sensibilità di Antonio Conte che è una sua arma vincente perché ” trasformarla in energia serve spesso a creare una differenza”, ma anche una sua grande pecca che lo ha portato a chiudere in maniera burrascosa le sue ultime avventure

Ma c’è qualcosa che brucia sempre dentro Conte. Questo è il problema

Con la Juve chiese di andare via improvvisamente al secondo giorno di ritiro, con il Chelsea fece causa al club e adesso si ripete la situazione con l’Inter.

Se l’Inter ha davvero commesso errori gravi, e può capitare, se Conte comunque è offeso irrimediabilmente, il rapporto è per forza finito.

Le mosse di Conte invece non sono chiare e forse dovrebbe capire che la verità è che ha altri due anni di contratto con l’Inter e che se vuole andare via deve recidere il contratto e fare attenzione a come lo fa.

Oppure torna in campo. Ma non basterebbe nemmeno rimanere. Dovrebbe garantire di essere stavolta disposto a cambiare. La stessa cosa che chiede alla società