Ritiro Napoli a Castel di Sangro, mille spettatori allo stadio e un maxischermo all’esterno

Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: ordinanza della Regione Abruzzo, ingressi contingentati, già molti sopralluoghi del Napoli

In Abruzzo la Regione ha aperto al pubblico per il ritiro del Napoli, ma solo mille spettatori: prenotazione obbligatoria, mascherina e distanziamento, come scritto anche dal Mattino.

Il Corriere del Mezzogiorno aggiunge anche che:

Allo stadio Patini di Castel di Sangro per allenamenti e amichevoli ci saranno ingressi contingentati, dovrebbe essere predisposto un maxischermo all’esterno dello stadio in cui saranno trasmesse magari anche alcune immagini degli allenamenti. Le varie aree organizzative del Napoli hanno già svolto diversi sopralluoghi per preparare al meglio il ritiro, dovrebbero essere predisposte anche delle recinzioni che serviranno a tenere alla larga possibili “spie” e soprattutto garantire il distanziamento.