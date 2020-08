Rimandato a fine mese l’incontro tra Gattuso e De Laurentiis per il rinnovo

Su Repubblica Napoli. Se il Napoli centrasse l’impresa al Camp Nou dopo la vittoria della Coppa Italia il bilancio della stagione cambierebbe in meglio. Prima la Champions poi i discorsi sul prolungamento

Prima la Champions, poi il resto. Compreso l’incontro tra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il suo allenatore, Rino Gattuso, per discutere del rinnovo del contratto. Lo scrive Repubblica Napoli. La vigilia di Barcellona-Napoli non è il momento giusto per tirare le somme della stagione appena chiusa e gettare le basi per la prossima. Se ne parlerà più in là.

Queste le parole del quotidiano:

“Il conto alla rovescia per la notte dei sogni è cominciato e la squadra crede nell’impresa, che dopo il trionfo in Coppa Italia cambierebbe completamente e in meglio il bilancio della stagione. Per questo De Laurentiis e Gattuso hanno rimandato il loro incontro per parlare del rinnovo del contratto alla fine del mese. Prima c’è la Champions e non è questo il momento giusto per tirare le somme. Barcellona è alle porte”.