Report Figc: “il 20% del fatturato dei club si basa sulle plusvalenze, solo un club su tre è in utile”

Presentato il ReportCalcio 2020. 753 milioni di plusvalenze. Gli ultimi casi quelli di Muratore e dei tre Primavera del Napoli nell’affare Osimhen

La Figc ha presentato il ReportCalcio 2020. Sull’edizione on line del Fatto quotidiano Lorenzo Vendemiale si sofferma sugli aspetti economico-finanziari. E riporta alcuni passaggi del report:

i club di Serie A spendono in media il 60% del loro fatturato, una percentuale fuori da qualsiasi parametro sostenibile. In Italia soltanto il 30% dei club è in utile, in Inghilterra il 60%, in Germania e Francia il 70%, in Spagna addirittura il 90%. Significa semplicemente che il nostro calcio non funziona, quello degli altri sì.

Capitolo plusvalenze. Cui non è estraneo neanche il Napoli vista l’ultima operazione Osimhen che ha coinvolto tre ragazzi della Primavera iperquotati e poi immediatamente girati dal Lille in prestito al Napoli stesso. L’equivalente dell’operazione Muratore per la Juventus, o ancora lo scambio Arthur-Pjanic e tantissime altre.

Vendemiala le definisce un palliativo.

Valutazioni sempre più alte permettono di gonfiare i ricavi e aggiustare i bilanci. Il giochino funziona così bene che è diventato un vizio quasi incontrollabile, come certifica il Report Calcio: dopo l’esplosione degli anni precedenti , anche nel 2018/2019 le plusvalenze si sono attestate a quota 753 milioni. Rappresentano ormai il 20% del fatturato dei club. Il problema, però, è che è quasi tutto virtuale. Dietro quelle cifre non ci sono risorse vere: la plusvalenza si segna tutta subito, anche se i soldi arrivano dopo o non arrivano mai (spesso gli scambi di giocatori reciproci sono a flusso zero). In media ogni club ha in pancia 35 milioni che potrebbero non essere veri, cifra che raddoppia per le prime 4 della classifica.

Rispetto al 2017, le plusvalenze si sono ridotte dello 0,1%.