Panchina troppo affollata in Napoli-Roma, ora è il Napoli ad essere sotto accusa

Risale a Napoli-Roma del 5 luglio scorso il caso relativo alla panchina giallorossa troppo affollata che tanto fece arrabbiare il direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli. Il Napoli presentò un esposto alla Procura Figc in cui accusava la Roma di aver violato il protocollo anti-Covid.

I dirigenti giallorossi sono stati ascoltati più volte e adesso è arrivato il colpo di scena. La Procura Figc ha invertito le carte e ha aperto un procedimento sul Napoli. Lo riporta il Tempo.

Dopo le audizioni di Fienga e Manara, infatti, a Trigoria è stata preparata una memoria difensiva firmata dal team manager Gombar.

“Gombar ha proceduto ad una dettagliata ricostruzione dei fatti, specificando che al San Paolo non era presente alcuna panchina aggiuntiva per rispettare il distanziamento e che la tribuna non aveva alcun accesso diretto al campo. Fienga e Baldissoni hanno quindi deciso di far sedere tutti in panchina, firmando un documento per l’assunzione di responsabilità. Il Napoli in un primo momento è apparso favorevole a tale decisione, cambiando poi idea: Giuntoli, riferisce Gombar, è arrivato addirittura ad insultare il team manager nel pre-partita e il responsabile della comunicazione Pietrafesa al termine del match. Il prossimo passo sarà l’audizione dell’arbitro Rocchi, in un primo momento d’accordo con il Napoli, prima di dare il via libera alla Roma in quanto non si trattava di una scelta di sua competenza. Lo scontro tra le parti è destinato a continuare, con Giuntoli che adesso rischia una sanzione“.