Napoli, primo allenamento a Castel di Sangro. Osimhen alle prese con il pallone

In un video di Calciomercato.com i primi palleggi del neo acquisto in attacco. I tifosi lo hanno acclamato appena entrato in campo

Il Napoli ha iniziato ufficialmente il ritiro estivo a Castel di Sangro. E’ attualmente in corso il primo allenamento, alla presenza dei pochi tifosi fortunati (è tutto sold out). L’attesa era ovviamente altissima soprattutto per Victor Osimhen, neo acquisto per il reparto di attacco. Calciomercato.com scrive che l’ex calciatore del Lille è stato acclamato a lungo al suo ingresso in campo ed ha subito iniziato a prendere confidenza con il pallone e i compagni, come mostra il video pubblicato dal portale.