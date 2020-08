Napoli-Lazio, i convocati. Tornano Maksimovic e Manolas. Out solo Llorente

L’elenco dei giocatori a disposizione di Gattuso per il match di stasera allo stadio San Paolo

Il Napoli ha ufficializzato l’elenco dei convocati per la partita di questa sera contro la Lazio. L’appuntamento è alle 20.45 allo stadio San Paolo.

Rientrano dall’infortunio sia Maksimovic che Manolas. Resta da capire su quale dei due ricadrà la scelta del mister come centrale al fianco di Koulibaly. Non è tra i convocati Fernando Llorente. La partita di stasera, diretta dall’arbitro Calvarese di Teramo, sarà un test per il match contro il Barcellona dell’8 agosto, in Champions.

I convocati: Ospina, Meret, Karnezis, Di Lorenzo, Mario Rui, Manolas, Luperto, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Demme, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.