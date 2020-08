Napoli, il programma delle amichevoli a Castel di Sangro

Il Corriere dello Sport svela il calendario dei test estivi in ritiro: si comincia con un triangolare con formazioni dilettanti locali, poi probabile sfida col Teramo

Non a luglio, non a Dimaro, non così lungo: sarà un ritiro diverso, quello che il Napoli terrà dal 24 agosto al 4 settembre a Castel di Sangro, in provincia di L’Aquila. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato il programma delle amichevoli degli azzurri durante il periodo di preparazione estiva.

Le amichevoli (con, probabilmente, i mille o duemila che siano in tribuna, il che potrebbe costituire un precedente): di sicuro il triangolare venerdì 28, a partire dalle 17:30, con Castel di Sangro (Promozione) e l’Aquila (Eccellenza); poi un altro proprio il 4 settembre, giorno del ritorno alla base (col Teramo?).