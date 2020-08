Napoli, giovedì il provino decisivo di Insigne in vista del Barcellona

Su Tuttomercatoweb. Nei prossimi giorni il capitano sosterrà le terapie del caso, poi insieme allo staff medico deciderà se rischiare. Sembra difficile possa essere al Camp Nou dall’inizio

Oggi il Napoli ha specificato il tipo di infortunio occorso a Lorenzo Insigne durante la partita contro la Lazio al San Paolo. Una “lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, con edema osseo”. La presenza del capitano al Camp Nou, sabato sera, non è ancora certa.

Secondo quanto scrive Tuttomercato.com, le sorti di Lorenzo saranno decise giovedì. In quella data, infatti, il capitano sosterrà il provino decisivo in vista della partita di Champions. Se ce la farà, allora Gattuso lo schiererà in campo, altrimenti sarà costretto a dare forfait.

Queste le parole del portale.

“Nei prossimi giorni il capitano sosterrà le terapie del caso, poi insieme al dottor Canonico e allo staff deciderà se sarà possibile rischiare. Nello specifico, giovedì Insigne dovrebbe fare una prova per testare le proprie condizioni in campo, ma sembra comunque difficile poterlo vedere dall’inizio nella sfida del Camp Nou”.